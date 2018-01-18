وزارة التعليم تجتمع بمدراء المعاهد الفنية المتوسطة (الخاصة).



طرابلس 18 يناير 2018 (وال ) ... اجتمع مدير إدارة المعاهد الفنيـة

المتوسطة بوزارة التعليم " صلاح الدين سلامة "أمس بطرابلس مع مدراء

المعاهد الفنيـــة المتوسطة الخاصة" بحضور مدير مكتب التقويم والقياس

لمدراء المعاهد الفنية المتوسط الخاصة بالوزارة صلاح التريكي"

وتناول الاجتماع بالنقاش سير العملية التعليمية بهذه المعاهد والدور

الذي تلعبه معاهد التعليم الخاص في دعم التعليم الفني .

وأكد مدير إدارة المعاهد ( سلامة ) حرص الوزارة على متابعة اوضاع

معاهد التعليم الخاص ودورها في تعزيز التعليم الفني التقني .

.. مؤكدا على ضرورة إحترام تواريخ التسجيل والقبول ومواعيد بداية

ونهاية الإمتحانات بالمعاهد الفنية الخاصة لان ذلك يعد المعيار لمصداقية

نجاح العملية التعليمية والتدريبية بالمعاهد الخاصة.

ومن جانبه طالب "صلاح التريكي" مدير مكتب التقويم والقياس لمدراء

المعاهد الفنية المتوسط الخاصة بضرورة التدقيق ومراجعة كل ما يخص الطالب

من الناحية العلمية والتدريبية .. مضيفا أن أول خطوات النجاح هو الإلتزام

باللوائح والتعليمات المعمول بها.

وفي ختام الاجتماع فتح باب الحوار أمام مدراء المعاهد للإستماع إلى

ارائهم وافكارهم لتطوير العملية التعليمية وايجاد حلول لكافة المشاكل

والصعاب التي تواجه سير العملية التعليمية بهذه المعاهد .

...( وال ) ..