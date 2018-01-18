مجلس ادارة جمعية بيوت الشباب الليبية يعقد اجتماعه الاول بمدينة ودان .





ودان 18 يناير 2018م -( وال )- عقد مجلس ادارة بيوت الشباب الليبية

اجتماعه العادي الاول للعام الجاري بمدينة ودان ببلدية الجفرة .

تناول الاجتماع مناقشة عددا من المواضيع التي تخص عمل بيوت الشباب

في كل البلديات والمناطق والبرامج المتعلقة بواجباها والخطط الكفيلة

بانجاح دورها حتى العام 2022م .

كما تم مناقشة نقل مقر الجمعية من طرابلس الى مدينة ليبية اخرى ومشروعات

تعديلات اللوائح والهياكل التنظيمية المتعلقة والنظام الاساسي للجمعية

وتشكيل لجان ادارية جديدة لبعض بيوت الشباب في المناطق وتقييم دورها

وبطاقات العضوية لها .

.. وال الجفرة ..