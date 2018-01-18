تراجع الذهب مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية.





لندن 18 يناير 2018 (وال) - تراجع الذهب اليوم الخميس مسجلا أدنى

مستوياته في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات

بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 11ر1326 دولار

للاوقية . ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 يناير عند 70ر1323

دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم فبراير 9ر0 بالمئة إلى

60ر 1326 دولار للأوقية.

وزاد الإنتاج الصناعي الأمريكي أكثر من المتوقع في ديسمبر حيث عزز

الطقس البارد غير المعتاد في نهاية الشهر الطلب على التدفئة لكن إنتاج

الصناعات التحويلية لم يزد إلا قليلا مما ينبئ بنمو متوسط للقطاع

الصناعي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من

ست عملات رئيسية بنسبة 33ر0 بالمئة إلى 844ر90 بعدما سجل 113ر90 يوم

الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

1ر0 بالمئة إلى 99ر16 دولار للأوقية ، بينما نزل البلاديوم 4ر0 بالمئة

إلى 99ر1110 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 20ر996 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى

مستوياته منذ الثامن من سبتمبر عند 60ر1006 دولار للأوقية في الجلسة

السابقة.



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