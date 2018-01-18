المجموعة العربية باليونسكو برئاسة ليبيا تلتقي المديرة العامة الجديدة للمنظمة .



باريس 18 يناير 2018 ( وال ) -شددت المجموعة العربية باليونسكو

برئاسة ليبيا خلال لقائها المديرة العامة الجديدة للمنظمة "أودريه أزولاي

" على ضرورة تنفيذ قرارات اليونسكو الخاصة بالقدس والأراضي العربية

المحتلة، سواء تلك الصادرة عن المؤتمر العام للمنظمة أو عن مجلسها

التنفيذي ‏أو عن لجنة التراث العالمي.

وأكد الوفد الذي ترأسه رئيس المجموعة العربية، السفير والمندوب الدائم

لليبيا لدى اليونسكو الدكتور عبدالقادر المالح ، وضم كل من المندوب

الدائم المناوب لدولة فلسطين " منير انسطاس "، والسفير والمندوب الدائم

لمصر " إيهاب بدوي"، وسفير اليمن ومندوبها الدائم باليونسكو الدكتور أحمد

الصياد، والسفير وممثل جامعة الدول العربية في باريس "بطرس عساكر" على

ماسبق وان أكدت عليه المجموعة العربية من ضرورة تنفيذ قرارات اليونسكو

الخاصة بالقدس والأراضي العربية المحتلة.

وأشار الوفد الى القرارات العربية الصادرة عن المجلس التنفيذي والمؤتمر

العام لليونسكو خلال السنوات الماضية بخصوص القدس وتنفيذ القرارات

الصادرة بشأنها، ومنحدر باب المغاربة في القدس القديمة، اضافة الى موقع

الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وكذلك

المؤسسات ‏التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع إعادة

بناء وتنمية قطاع غزة، ‏اضافة الى متابعة بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي

إلى مدينة القدس القديمة.

ونوه الوفد بقرارات اليونسكو الصادرة في هذا الخصوص والتى أكدت على

‏إرسال بعثة من قبل اليونسكو لرصد الأوضاع والحقائق في مدينة القدس

القديمة، ورفض السلطات الإسرائيلية السماح ‏لهذه البعثة بممارسة مهامها.

‏

وجددت المجموعة العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات اليونسكو بشأن

القدس بشكل الخاص دون تأخير، وإرسال البعثة في أقرب وقت ممكن.

‏وبخصوص الوظائف المخصصة للعرب في المنظمة - أكد الوفد الممثل للمجموعة

العربية للمديرة العامة الجديدة خلال اللقاء على ضرورة ‏زيادة عدد

الموظفين العرب في إدارة المنظمة وفي مختلف المستويات، أسوة بباقي

المجموعات الانتخابية والجغرافية ، مشيرين الى أن ‏عدد الموظفين العرب في

إدارة المنظمة أقل مما تحدده الحصص المخصصة لهم .

وأوضح رئيس الوفد رئيس المجموعة العربية، السفير والمندوب الدائم لليبيا

لدى اليونسكو الدكتور عبدالقادر المالح ، في تصريح لوكالة الانباء

الليبية - ان لقائهم المديرة العامة الجديدة للمنظمة "أودريه أزولاي "

تناول بعد تهنئتها بتوليها رئاسة المنظمة التأكيد على ان المجموعة

العربية ستقدم كل الدعم اللازم لمساعدة اليونسكو على النجاح في مهامها

وتخطي مصاعبها الناجمة عن امتناع بعض الدول عن تسديد التزاماتها المالية

تجاه المنظمة. والجهود المطلوبة في مجال حوكمة المنظمة وإصلاحها.

وأضاف انه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على ضرورة توظيف عدد أكبر من

الموظفين العرب في المنظمة بما يرتقي إلى الحصص النظامية المخصصة لهم،

اضافة الى ضرورة وأهمية تعزيز مكانة اللغة العربية في المنظمة ، وأساليب

عمل المنظمة وحوكمتها، ولاسيما ما يتعلق بالمستشارين القانونيين بها

وبالمكاتب الميدانية.

وأشار الدكتور " المالح " في تصريحه لـــ ( وال ) الى ان الوفد ذكّر

بالرسائل التي أرسلتها المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة

دول عدم الانحياز بخصوص القدس والموقف الامريكي ، كما أكد على أهمية

إصلاح بعض برامج اليونسكو وبشكل خاص برنامج ذاكرة العالم.

وذكّر سفير جامعة الدول العربية بالزيارة التي سيضطلع بها أمين عام

الجامعة إلى فرنسا، والتي سيلتقي خلالها بالمديرة العامة الجديدة

لليونسكو.

ومن جهتها عبرت المديرة العامة عن سعادتها بلقاء وفد المجموعة العربية

وعن كامل استعدادها للتعاون مع المجموعة والدول المؤلفة لها في كافة

مجالات اختصاص المنظمة.

يشار بأن المجموعة العربية في منظمة اليونسكو برئاسة ليبيا، كانت قد

أحالت الى المديرة العامة لليونسكو، البيان الصادر عن جامعة الدول

العربية الرافض لقرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الامريكية الى القدس

المحتلة.



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