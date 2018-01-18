الشركة العامة للكهرباء: لا طرح للأحمال اليوم الخميس .



طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء

أنها لن تلجأ اليوم الخميس لطرح الأحمال .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة ستبلغ 5800 ميغاوات ، وأن

الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6000 ميغاوات .. وبالتالي فإن العجز

المتوقع في الشبكة يقدر اليوم بحوالي 200 ميغاوات فقط الا أنه لن يكون

هناك طرح للاحمال اليوم .

وجددت الشركة دعوتها للمواطنين بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية

والمساهمة في وقف طرح الأحمال من خلال اتباع الإرشادات التوعوية لخفض

الاستهلاك .



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