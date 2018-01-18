الشركة العامة للكهرباء: لا طرح للأحمال اليوم الخميس .الخميس ، 18-01-2018 - 11:33:00

الشركة العامة للكهرباء: لا طرح للأحمال اليوم الخميس .
طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء
أنها لن تلجأ اليوم الخميس لطرح الأحمال .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة ستبلغ 5800 ميغاوات ، وأن
الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6000 ميغاوات .. وبالتالي فإن العجز
المتوقع في الشبكة يقدر اليوم بحوالي 200 ميغاوات فقط الا أنه لن يكون
هناك طرح للاحمال اليوم .
وجددت الشركة دعوتها للمواطنين بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية
والمساهمة في وقف طرح الأحمال من خلال اتباع الإرشادات التوعوية لخفض
الاستهلاك .

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