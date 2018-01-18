محافظ مصرف ليبيا المركزي يجتمع مع رئيس منظومة بيع النقد الأجنبيلأرباب الأسر الليبية .



طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - إجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي "

الصديق عمر الكبيـر "بمكتبه أمس الاربعاء مع رئيـس منظومة بيع النقد

الأجنبي المخصص لأرباب الأسر ، والإدارات المعنية بالمصرف ، وذلك في

إطــار مُتابعة إجراءات معاملات صرف مخصصات بيع النقد الأجنبـي الذي سيتم

صرفها لأرباب الأسر الليبية سنة 2018 ، وكذلك للوقوف على ضمان سير

التعليمات الصادرة من المصرف المركزي بخصوص الضوابط الموضوعة وفقاً

للمنشور رقم 2 / 2018 م .

كمــا تمَّ خلال الاجتماع مُناقشة وضع ضوابط وإجراءات تضمن حصول ارباب

الاسر الليبية الذين تعذر عليهم تقديم طلب شراء النقد الاجنبي 400 دولار

لاية أسباب خلال العام 2017 ..

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