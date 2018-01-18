وزارة التعليم عبر ادارة المعلومات تقوم بتجميع إحصائيات عن الطلاب والمعلمين من بلديات الجبل الغربي.





طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - واصلت ادارة المعلوماتية والتوثيق

بوزارة التعليم عملها في تجميع الاحصائيات للطلاب والمعلمين من كافة

البلديات والمناطق التعليمية .

وافادت وزارة التعليم عبر موقعها الاكتروني اليوم الخميس : ان فرق

العمل المكلفة من قبل إدارة المعلوماتية والتوثيق بوزارة التعليم تقوم

هذه الايام بتجميع إحصائيات الطلاب والمعلمين من منطقة الجبل الغربي ،

حيث يعمل الفريق بشكل مستمر في تجميع كافة البيانات المطلوبة لبلديات

(غريان، الاصابعة، ككلة، القلعة، يفرن، ظاهر الجبل، الرياينة، الرجبان،

الزنتان، جادو، الرحيبات، الحرابة، باطن الجبل، كاباو، وازن، نالوت،

غدامس) .

وأوضحت الوزارة : أن بعض الصعوبات والمشاكل تواجه مراقبات التعليم في

تجميع البيانات من المدارس والتي تمثلت في افتقار مكاتب المعلوماتية

والتوثيق بالمراقبات إلى المعدات والمستلزمات اللازمة لعمل المكاتب

خصوصاً فيما يتعلق بتزويدها بنقاط اتصال بالشبكة المعلوماتية الإنترنت ،

بالاضافة إلى ضرورة التأكيد على تبعية مدخلي البيانات بالمدارس إلى مكاتب

المعلومات والتوثيق بالمراقبات الامرالذي سيساهم بدوره في سرعة إنجاز

واستلام البيانات .

وأكد مدير إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة " يوسف ابو زويدة " بأن

الهدف من تجميع هذه الاحصائيات هو انشاء قاعدة بيانات متكاملة للوزارة عن

قطاع لتعليم من كافة البلديات والمناطق التعليمية في ليبيا..

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