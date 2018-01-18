سلامة في احاطته امام مجلس الامن " على المؤسسات في ليبيا ان تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات .





نيويورك 18 يناير 2018 (وال)- أكد مبعوث الأمم المتحدة للدعم الى ليبيا

غسان سلامة، أن الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد من أجل مساعدة ليبيا على

تشكيل حكومة فاعلة لإدارة شؤون البلاد .

وقال سلامة خلال تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء " إنه

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن الإجماع يرشد عمل الأمم المتحدة

في مساعيها الرامية إلى إحياء العملية السياسية للوصول إلى تسوية للأزمة

الراهنة في البلاد ".

وحول الملتقى الوطني الجامع قال سلامة " يمكن أن نتحرك صوب عقد الملتقى

الوطني، حيث يمكن لكل الليبيين أن يجتمعوا ويتوافقوا على رؤية مشتركة

وإطار موحد من أجل ليبيا .

وحول الانتخابات القادمة أشار سلامة في احاطته الى أن نحو 600 ألف

ليبي سجلوا حديثًا للانتخابات، ليتجاوز السجل الانتخابي بذلك مليوني ناخب

وناخبة .

وقال سلامة " المؤسسات في ليبيا ملزمة بإصدار التشريعات اللازمة

للانتخابات وعليها ان تتجاوز التشكيك المتبادل وأحادية العمل ووضع مصلحة

الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات".

(وال)