غسان سلامة خلال في إحاطته إلى مجلس الأمن حول ليبيا " المنظمة الدولية ستطلق خلال الأسبوع المقبل خطة للاستجابة الإنسانية في ليبيا .





نيويورك 18 يناير 2018 (وال)- قال مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،

غسان سلامة خلال تقديم إحاطته حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس

الأمن الدولي الأربعاء " أنَّ المنظمة الدولية ستطلق خلال الأسبوع المقبل

خطة للاستجابة الإنسانية في ليبيا تستهدف الذين يعيشون أوضاعًا هشة، مع

التركيز على التدخلات المنقذة للحياة كتوفير الخدمات الأساسية والمأوى

والغذاء وإزالة الألغام ".

وأضاف قائلا " إن الذين يعانون (في ليبيا) لا يمكنهم الانتظار لتلبية

الاحتياجات الأكثر إلحاحًا ". مؤكدًا أنَّ الأمم المتحدة لن تدخر أي جهد

للدعوة إلى توجيه الثروة الوطنية نحو توفير الخدمات العامة وليس للمصالح

الخاصة .

وأوضح سلامة في إحطاته أن الصراع على الموارد يقع في صميم الأزمة

الليبية .

(وال)