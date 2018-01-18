نيكي يغلق منخفضا بعد أن بلغ أعلى مستوى في 26 عاما.



طوكيو 18 يناير2018 ( وال) - أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض

اليوم الخميس متراجعا من أعلى مستوى في 26 عاما في الوقت الذي بدأ فيه

المستثمرون يتوخون الحذر بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية والمالية.

وهبط المؤشر القياسي 0.4 بالمئة إلى 23763.37 نقطة بعد أن بلغ مستوى

24084.42 نقطة في التعاملات المبكرة وهو الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني

1991.

وتراجعت أسهم ميتسوبيشي استيت 1.6 بالمئة وسوميتومو للعقارات والتطوير

واحدا بالمئة.

وهبطت أسهم شركات التأمين والبنوك، مع انخفاض أسهم داي ايتشي لايف

هولدنجز وتي آند دي هولدنجز 1.3 بالمئة، في حين انخفضت أسهم مجموعة

ميتسوبيشي يو.اف.جيه الماليه 0.9 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية 1.8

بالمئة.

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