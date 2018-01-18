الثلوج تجتاح ولايات جنوب أمريكا وتتسبب في إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران .







أمريكا 18 يناير 2018 ( وال ) - اجتاحت عاصفة ثلجية معظم جنوب

الولايات المتحدة يوم الأربعاء مما أجبر المدارس على إغلاق أبوابها وأدى

لتأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية مع انخفاض درجات الحرارة بشكل

قياسي.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة أوستن ترافيس إن العاصفة تسببت

في وفاة أحد الأشخاص عندما هوت سيارة من فوق جسر متجمد في وقت متأخر من

يوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن تحذيرات من سوء حالة الطقس صدرت

للولايات الشمالية الشرقية وحتى ولايات منتصف الأطلسي والولايات الجنوبية

الشرقية وكذلك وسط ساحل تكساس المطل على خليج المكسيك.

ووفقا لموقع فلايت وير دوت كوم فقد ألغيت أو تأجلت أكثر من 360 رحلة

جوية من مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا يوم الأربعاء بينما

ألغيت أو تأجلت أكثر من 60 رحلة أخرى في مطار رالي دورهام الدولي.

وقال مسؤولون إن حكام جورجيا ونورث كارولاينا ولويزيانا أعلنوا حالة

الطوارئ بسبب الطقس المتجمد الذي تسبب في عدد من حوادث السيارات خلال

ساعات الذروة.

وقال خبير الأرصاد دان بيترسون إن انهمار الثلوج في وسط وشمال جورجيا

انتهى لكن موجة قطبية ستؤدي إلى هبوط درجات الحرارة إلى مستويات قياسية

مما يؤدي إلى تجمد الطرق في وسط نورث كارولاينا يوم الأربعاء.