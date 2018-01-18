بلجيكا تخصص مساعدات مالية للأونروا.





بروكسل 18 يناير 2018 ( وال) - قررت السلطات البلجيكية تخصيص مبلغ 19

مليون يورو للمساهمة في تمويل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين

الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة ( الأونروا).

وستُمنح هذه المساهمة على مدى السنوات الثلاث القادمة، “نظراً

للمشاكل المالية التي تعرفها الوكالة حالياً، تم صرف الدفعة السنوية

الأولى من المبلغ فوراً”، وفق تصريح ل وزير التعاون الدولي البلجيكي

ألكسندر دو كروو.

وأشار الوزير إلى أن قرار بلاده هذا جاء من أجل التعامل الفوري مع

تبعات قرار الإدارة الأمريكية الأخير خفض مساهماتها في تمويل الأونروا

إلى النصف.

وعبر دو كرو عن قناعة بلاده بأهمية العمل الذي تقوم به الأونروا في

ظروف بالغة الصعوبة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

وسورية وبلدان أخرى.

وتعتبر بلجيكا أن الخدمات التي تؤمنها الوكالة لأطفال اللاجئين

الفلسطينيين خاصة من ناحية التعليم تجنبهم الوقوع في براثن التشدد

والتطرف العنيف.

وترغب السلطات البلجيكية بالعمل مع باقي دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي

بالاستمرار في دعم الأونروا، و”ستكون زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إلى بروكسل يوم الاثنين القادم مناسبة لتبادل وجهات النظر بهذا الشأن”،

وفق دو كروو.

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