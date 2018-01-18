مقتل " 52 " شخصا حريق بحافلة في كازاخستان.





ألماآتا 18 يناير 2018 ( وال) - قالت وزارة الداخلية في قازاخستان

اليوم الخميس إن حريقا اندلع في حافلة بمنطقة شيمكنت الحدودية مما أدى

إلى مقتل 52 مواطنا من أوزبكستان.

وكانت الحافلة تسافر على طريق في منطقة أكتاو بشمال غرب البلاد التي

تربط مدينة سامارا الروسية بمدينة شيمكنت في جنوب كازاخستان قرب الحدود

مع أوزبكستان.

ولم يتضح الاتجاه الذي كانت تسافر فيه الحافلة لكن الطريق يستخدم على

نطاق واسع لنقل عمال مهاجرين أوزبكيين من روسيا وإليها حيث يعملون عادة

في مواقع بناء.

وقالت إدارة الطوارئ التابعة للوزارة في بيان إن خمسة أشخاص فحسب

استطاعوا الهرب من الحافلة المشتعلة.

وذكرت الوزارة أن الحادثة وقعت فيما يبدو الساعة 1030 بالتوقيت المحلي

(0430 بتوقيت جرينتش) لكنها لم تذكر تفاصيل عن أسبابها.

...(وال)...