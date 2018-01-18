نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.

* السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .

* الريح باش إلى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد إلى

(25)عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت .

* إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين )0.50-1.75)متر ويكون يوم الغد

مابين (1.50-3.00)متر .

*البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد .

* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.

* الرؤيـة جيدة إلى متوسطة احيانا.



الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي .

* السماءً قليلة السحب تتكاثر صباح الغد خاصة على الجبل الاخضر مع

احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .

* الريح باش إلى شرش سرعته ما بين(15-25) عقدة يصل يوم الغد إلى

(30)عقدة على ساحل الجبل الاخضر وطبرق .

* إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين (0.75-3.00)متر ويكون يوم الغد

مابين (2.25-4.00)متر .

* البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.

* درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية .

* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد.

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