نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .
الخميس ، 18- 01- 2018 - 10:33:00
طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت.
* السماءً صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة .
* الريح باش إلى شرش سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل يوم الغد إلى
(25)عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت .
* إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين )0.50-1.75)متر ويكون يوم الغد
مابين (1.50-3.00)متر .
*البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد .
* درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية.
* الرؤيـة جيدة إلى متوسطة احيانا.
الساحل الممتد من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي .
* السماءً قليلة السحب تتكاثر صباح الغد خاصة على الجبل الاخضر مع
احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .
* الريح باش إلى شرش سرعته ما بين(15-25) عقدة يصل يوم الغد إلى
(30)عقدة على ساحل الجبل الاخضر وطبرق .
* إرتفاع الموج اليوم يتراوح ما بين (0.75-3.00)متر ويكون يوم الغد
مابين (2.25-4.00)متر .
* البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد.
* درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية .
* الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد.
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