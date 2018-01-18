الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

يبقى الطقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق ليبيا ، بينما تكون درجات

الحرارة منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر مع رياح نشطة على بعض مناطق

الساحل الشرقي وتكاثر للسحب يوم السبت على غدامس والحمادة وبعض مناطق

الشمال الغربي.



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم السبت مع احتمال سقوط امطار

متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم مابين (14-20) درجة مئوية ، وتسجل

ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على بعض المناطق

الساحلية والجبلية مع إحتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء الليل والصباح

الباكر على بعض مناطق الخليج وبعض مناطق الدواخل ، والرياح غربية إلى

شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها مابين

(40/60)كم/الساعة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى إمساعد هذا اليوم ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية ولا تتجاوز (16)

درجة على المرتفعات الجبلية ، وتسجل ارتفاعا يوم السبت على أغلب المناطق.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر من يوم السبت على غدامس والحمادة

مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، والرياح

شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (17- 25) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تتحول يوم السبت الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى مابين (19- 23) درجة مئوية .

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