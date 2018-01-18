شركة الكهرباء تنظم محاضرة بعنوان (( العمل بروح الفريق )) .





طرابلس 18 يناير 2018 ( وال ) - نظمت الشركة العامة للكهرباء يوم

أمس محاضرة تدريبية بعنوان (( العمل بروح الفريق )) استهدفت مدراء

الإدارات والدوائر ورؤساء الأقسام وكافة الموظفين بالإدارة العامة

للموارد البشرية والاتصال .

وألقى المحاضرة المهندس " فتحي الترهوني" تناولت العمل الجماعي

والعمل بروح الفريق الواحد ودوره في انجاز الاعمال بهدف رفع كفاءة

الموظفين بمختلف التقسيمات الإدارية وتوسيع أفاق المعرفة لديهم ونشر

ثقافة العمل بروح الفريق الواحد .

وافادت الشركة عبر موقعها بصفحتها الرسمية اليوم بأن خطة الشركة

تستهدف تنظيم المزيد من المحاضرات والدورات لتشمل كافة الادارات العامة

والتقسيمات الإدارية المختلفة بشركة الكهرباء حتى تعم الفائدة جميع

الادارات بالشركة .

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