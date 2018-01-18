استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في واد برقين بجنين.

جنين 18يناير 2018 ( وال )- استشهد فجر اليوم الخمس شابا فلسطينا يبلغ من العمر 22 عاما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد "أحمد جرار" واستهدفته بالقذ ائف مما ادي الى استشهاده .

من ناحية آخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا ثانِ في منطقة واد برقين غرب مدينة جنين، يعود لعم الشهيد أحمد نصر جرار، الذي ارتقى منتصف الليلة الماضية برصاص الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل علي خالد جرار، فيما لا تزال قوات الاحتلال متمركزة داخل المنطقة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ولا تزال صوت الانفجارات تدوي في المنطقة، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل الشهيد أحمد جرار، عقب اغتياله، خلال عدوانها على منطقة واد برقين، غرب مدينة جنين.

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