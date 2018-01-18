قوات الاحتلال تهدم منزل شهيد فلسطيني في جنين . الخميس ، 18-01-2018 - 08:30:00

جنين 18-يناير 2018 (وال) - هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد أحمد نصر جرار، الذي اغتالته منتصف الليلة الماضية خلال عدوانها على منطقة واد برقين غرب مدينة جنين.
ذكرت مصادر فلسطينية أن جراقات تابعة لقوات الاحتلال قامت بهدم المنزل بعد قصفه بالرشاشات الثقيلة وبقذيفة على الأقل، بعد أن جرى مطالبة المتواجدين داخله بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت.
ويأتي هذا العدوان في سياق اقتحام كبير شاركت فيه أكثر من 30 آلية عسكرية استهدف مدينة جنين ومخيمها، بعد فترة وجيزة من تسلل وحدات احتلالية متخفية بلباس مدني إلى واد برقين، وإلى مدخل مدينة جنين الغربي حيث اعتقلت شابين يعملان في محطة حيفا للمحروقات.
وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وعساكر الاحتلال في أكثر من محور من المدينة والمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز والعيارات المعدنية المغلفة بالمطاط.
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