توزيع معدات إسعاف طبي على ثمانية مدارس ببلدية هراوة.







هراوة 17 يناير 2018 (وال) - وزعت إدارة الخدمات الصحية والإمداد

الطبي بمستشفى هراوة القروي، اليوم الأربعاء، معدات إسعاف طبية أولية على

عدد من المؤسسات التعليمية المرافق الخدمية بالبلدية.

وأفاد مكتب الإعلام بالمستشفى مراسل وكالة الأنباء الليبية بهراوة،

بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الإهتمام بتطوير الصحة المدرسية بالمؤسسات

التعليمية والمرافق الخدمية ورفع درجة التأهب والاستعداد في حال حدوث أي

إصابات وتفعيل دور المسعف الصحي في المؤسسات التعليمية.

ووُزعت معدات الإسعاف على ثمانية مدارس للتعليم الأساسي والثانوي هي

قارة عافية والزبير بن العوام والشروق ويحيى الصهبي للتعليم الثانوي

وأبوبكر الصديق والعامرة وعبد الجليل سيف النصر وعدد من المرافق الخدمية

من بينها فرع مصرف الوحدة ودائرة كهرباء هراوة ونادي نجوم الخليج .

ودعت إدارة الخدمات الصحية والإمداد الطبي بالمستشفى كافة الجهات

التي شملها التوزيع إلى اتباع الخطوات الإرشادية بخصوص طرق وأساليب

الإسعاف الأولي والتواصل مع المفتش الصحي للمستشفى بهذا الخصوص.

يشار إلى أن برنامج توزيع معدات الإسعاف الطبية الاولية تم برعاية

المجلس البلدي هراوة وبالتنسيق مع مكتب الخدمات التعليمية بالبلدية .

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