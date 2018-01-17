كاجمان يبحث مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا العلاقات الثنائية بين البلدين.



طرابلس17 يناير 2018 - بحث النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء مع سفير تركيا لدى ليبيا أحمد

دوغان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الخطوات التي قامت

بها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق للتوصل لمعرفة مصير المهندسين

التابعين للشركة التركية المنفذة لمحطة كهرباء أوباري اللذين اختطفا في

نوفمبر الماضي.

وأكد السفير التركي خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني من

أجل تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.



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