الإعلاميان الليبيان علي الزعلوك وصبري بوشعالة يفوزان بجائزة "النيل للإعلام" الإفريقية للعام 2017.





مصراتة 17 يناير 2018 (وال) - فاز إلاعلامي الرياضي الليبي علي

الزعلوك والفنان صبري أبوشعالة بجائزة اتحاد الإعلاميين الافارقه "جائزة

النيل للإعلام" للعام 2017.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية في مصراتة، إن الإعلامي على الزعلوك

تحصل على الجائزة في مجال الإعلام الرياضي، فيما تحصل الفنان صبري

ابوشعالة على نفس الجائزة في مجال الإخراج المسرحي.

وينظم اتحاد الإعلاميين الافارقه ينظم مسابقة سنوية في مجالات الإعلام

المختلفة يشارك فيها إعلاميين من مختلف الدول الإفريقية من بينها ليبيا

وذلك بتقديم سيرة عنهم، والأعمال والأنشطة التي قاموا بها في مختلف

تخصصاتهم الإعلامية والفنية.

يذكر أن اتحاد الإعلاميين الأفارقه هو منظمة دولية إعلامية مستقلة

تأسست في أكتوبر عام 2012 بمشاركة 30 دولة أفريقية، ويمثل حاليا أكثر من

ثلاثة ألاف إعلامي -حتي نهاية عام 2016.

ويسعى اتحاد الإعلاميين الأفارقة للعمل والتحرك على المستوى الدولي

للدفاع عن حرية الإعلام من خلال اتحادات إعلامية قوية، ويدين استخدام

الإعلام للأغراض الدعائية أو للترويج للتعصب وعدم التسامح والصراع، ويؤمن

بحرية التعبير السياسي والثقافي ويدافع عن العمل النقابي وباقي الحريات

الأساسية للإنسان.

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