رئيس جهاز الإمداد الطبي يلتقي مع المنسق الأوروبي لبرنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا.







طرابلس 17 يناير 2018 (وال) - اجتمع رئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد

الطبي الطاهر بالخير، اليوم الأربعاء، وفد أوروبيا برئاسة الخبير الدولي

"نيجل بيرسون" أحد المشرفين على برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي

يموله الاتحاد الأوروبي في عدد من بلديات ليبيا.

واستعرض الاجتماع الإجراءات والسياسيات الدوائية في ليبيا وآليات

توفير وتوزيع الإمدادات الطبية على المرافق الصحية، والخطوات التي قام

بها الجهاز لتنظيم هذه السياسات عبر منظومة إلكترونية يتم من خلالها

تحديد احتياجاتها الطبية.

وناقش الاجتماع التعاون بين جهاز الإمداد الطبي والبرنامج الأوروبي

لتعزيز النظام الصحي في ليبيا، والإجراءات الكفية بإنجاحه وتحقيق أهدافه

وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تطبيقه.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر جاهز الإمداد الطبي بطرابلس، مدير إدارة

الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة غسان كريم وعضو لجنة الإدارة بحهاز

الإمداد الطبي زايد الميهوب وعدد من المستشارين والمختصين بالجهاز.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى برنامجا لتعزيز النظام الصحي في

ليبيا تنفذه منظمة الصحة العالمية من خلال تدريبات وورش عمل تستهدف

العاملين بالمرافق الصحية في عدد من المدن الليبية لتكون تجربةً

استرشادية في تنفيذ حزمة الخدمات الصحية التي سيقدمها الاتحاد إلى ليبيا

لمدة عامين.

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