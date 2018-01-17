إيطاليا تستضيف الخميس إجتماع لجنة الوزراء الإيطالية – الكرواتية روما 17 يناير 2018 (وال)- قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها ستستضيف يوم الخميس المقبل، الموافق 18 يناير، الجلسة الثالثة لإجتماع اللجنة الوزارية الإيطالية – الكرواتية.



وأضاف بيان للخارجية أن “الإجتماع سيكون برئاسة مشتركة من قبل وزير

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنجيلينو ألفانو، ووزيرة الشؤون

الخارجية والأوروبية في كرواتيا ماريا بيتشينوفيتش بوريك”.

وخلص البيان الى القول إنه “في نهاية الجلسة سيتم التوقيع على الاعلان

المشترك ويليه المؤتمر الصحفي لوزيرا الخارجيتين”.

يذكر أن هذه الإجتماعات بدأت في عهد حكومة برلسكوني، التي كان فرانكو

فراتّيني وزير خارجيتها، حيث استضافت وزارة الخارجية في الأول من يوليو

2009 الجلسة الأولى للجنة.