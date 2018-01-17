أمريكا تعلق مساعدات للفلسطينيين قيمتها 65 مليون دولار بعد تهديد ترامب.







واشنطن 17 يناير 2018 (وال)- قالت الولايات المتحدة إنها ستعلق نحو نصف

المساعدات المبدئية التي خططت تقديمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بعد أسبوعين من تشكيك الرئيس

دونالد ترامب في جدوى تمويل من هذا القبيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقدم 60 مليون دولار لأونروا

لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى في الوقت الراهن، قائلة إن على وكالة

الإغاثة إجراء إصلاحات لم تحددها.

وانتقد واصل أبو يوسف المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية القرار على

الفور، وقال ”إن القرار يؤكد أن هذه الإدارة الأمريكية ماضية في شطب حقوق

شعبنا الفلسطيني. أولا كان قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واليوم قضية

اللاجئين“.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه لا يعلم بأي خفض

للمساعدات لكنه ”قلق للغاية“ بشأن هذه الاحتمالية لأن تمويل الوكالة

”عامل مهم من عوامل الاستقرار“.

وذكر الأمين العام لأونروا بيير كراهينبول في بيان أن خفض المساهمة

الأمريكية ”يهدد أحد أكثر مساعي التنمية الإنسانية نجاحا وابتكارا في

الشرق الأوسط“.