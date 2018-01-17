وزراء خارجية 20 دولة يتبنون في اجتماع فانكوفر بيانا يؤيد الحوار بين الكوريتين.





سيئول 17 يناير 2018 (وال) - تبنى وزراء خارجية 20 دولة بيانا

رئاسيا مشتركا يؤيدون فيه إجراء الحوار بين الكوريتين، أثناء اجتماع

وزراء خارجية فانكوفر بكندا حول الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

الذي عقد في يوم 16 يناير الجاري.

وعبر الوزراء في البيان عن تأييدهم للتقدم في الحوار بين الكوريتين مع

الآمال عن مساهمة الحوار في تخفيف حدة التوتر باستمرار.

واتفقوا فيما يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية في الرأي على ضرورة

الحل الدبلوماسي لها، وإمكانية تحقيقه، وأيضا النظر في فرض العقوبات من

جانب واحد على كوريا الشمالية واتخاذ خطوات دبلوماسية جديدة ضدها.

وأكدوا مجددا على العمل على وقف عمليات التهريب لكوريا الشمالية في

المياه بما فيها نقل السلع من سفينة لأخرى.

وشددت الدول المشاركة في الاجتماع على دور الصين وروسيا، قائلة إنها تعرف

أهمية الصين وروسيا ومسؤولياتهما الخاصة حيث أنهما يمكن أن تساهما في

التوصل إلى حل طويل الأجل في قضية شبه الجزيرة الكورية.