سقوط نيزك قرب ديترويت الأمريكية يتسبب في زلزال بقوة درجتين.الأربعاء ، 17-01-2018 - 16:02:00



واشنطن، 17 يناير 2018 (وال): أكد المعهد الجيولوجي الأمريكي سقوط نيزك
أمس في ضواحي مدينة ديترويت بولاية ميتشجن الامريكية، تسبب في حدوث زلزال
صغير بقوة درجتين على مقياس ريختر.
وأكد المعهد أن سبب الهزة الأرضية هي سقوط نيزك ووقع الزلزال على مسافة
قريبة من السقوط على بعد 8 كلم غرب-جنوب غرب نيو هيفن، بلدة تضم نحو 4600
شخص في ضواحي ديترويت، القريبة من بحيرة سانت كلير والحدود مع كندا.
وقبل أن يؤكد المعهد سقوط الينزك، تشارك عشرات المواطنين على الشبكات
الاجتماعية تسجيلات للنيزك الذي ظهر كفلاش من الضوء يليه انفجار واضح.

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