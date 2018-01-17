المجلس الرئاسي يعقد اجتماعه الأول للعام الحالي.



طرابلس 17 يناير 2018 ( وال )- عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني صباح اليوم الأربعاء اجتماعه الأول لسنة 2018 بمقر المجلس في

مدينة طرابلس، برئاسة " فائز السراج" رئيس المجلس وبحضور نواب الرئيس

"أحمد معيتيق" ، و" عبد السلام كجمان" وعضوا المجلس " محمد عماري" و"

أحمد حمزة" . ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد تناول الاجتماع الوضع الأمني

والأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد والتجهيز للترتيبات

المالية لسنة 2018 والإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات.

وفي إطار سعي المجلس الرئاسي لمواجهة هذه التحديات ، تم مناقشة اجراء

تعديل وزاري مع توسعة للحكومة في أقرب وقت ممكن وبدء المشاورات اللازمة

بالخصوص.

وأتفق رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على ان يكونوا في حالة انعقاد مستمر

خلال الفترة القادمة.

..(وال).