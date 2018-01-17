اجتماع بين وزارة الإقتصاد ومجموعة من سائقي النقل للحد من أزمة الوقود في المناطق الجنوبية.







طرابلس 17 يناير 2018 ( وال) - ذكرت شركة البريقة لتسويق النفط

أنه جاري التوصل لحل عاجل بين وزارة الإقتصاد ومجموعة من سائقي النقل

المنتسبين لجمعيات النقل ، الامر الذي سيساهم في الحد من أزمة الوقود في

المناطق الجنوبية.

واضافت الشركة على صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء : أن مجموعة من

سائقي النقل أعتصموا مؤخرا بسبب تردي الأوضاع الأمنية على الطرقات

وتعرضهم لاعمال السطو والحرابة .. بالإضافة لمطالبتهم بزيادة تعريفة

النقل نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة .

وأوضحت الشركة : ان عمليات نقل وتوزيع الوقود هو إختصاص أصيل

لشركات التوزيع الأربعة التي تشرف عليها وزارة الإقتصاد وتقتصر مهمة شركة

البريقة لتسويق النفط على تخزين ومناولة المحروقات بمستودعاتها .

ويذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط كانتا قد

خاطبتا المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والدفاع وكافة الأجهزة المعنية

والجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين الطرق .

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