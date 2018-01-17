اجتماع بين وزارة الإقتصاد ومجموعة من سائقي النقل للحد من أزمة
الوقود في المناطق الجنوبية.
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 13:17:00
طرابلس 17 يناير 2018 ( وال) - ذكرت شركة البريقة لتسويق النفط
أنه جاري التوصل لحل عاجل بين وزارة الإقتصاد ومجموعة من سائقي النقل
المنتسبين لجمعيات النقل ، الامر الذي سيساهم في الحد من أزمة الوقود في
المناطق الجنوبية.
واضافت الشركة على صفحتها الرسمية اليوم الاربعاء : أن مجموعة من
سائقي النقل أعتصموا مؤخرا بسبب تردي الأوضاع الأمنية على الطرقات
وتعرضهم لاعمال السطو والحرابة .. بالإضافة لمطالبتهم بزيادة تعريفة
النقل نظراً لارتفاع مصاريف التشغيل والصيانة .
وأوضحت الشركة : ان عمليات نقل وتوزيع الوقود هو إختصاص أصيل
لشركات التوزيع الأربعة التي تشرف عليها وزارة الإقتصاد وتقتصر مهمة شركة
البريقة لتسويق النفط على تخزين ومناولة المحروقات بمستودعاتها .
ويذكر ان المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط كانتا قد
خاطبتا المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والدفاع وكافة الأجهزة المعنية
والجهات ذات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات لتأمين الطرق .
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