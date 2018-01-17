الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الاربعاء يتراوح من
ساعتين إلى ثلاث ساعات .
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 13:00:00
طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاربعاء ، تتراوح من ساعتين
إلى 3 ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز
المتوقع في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 700 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن
القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة تبلغ 5600 ميغاوات ، وأن
الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6300 ميغاوات .
وطالبت شركة الكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك
للطاقة الكهربائية بمنازلهم للتقليل من ساعات طرح الأحمال من خلال اتباع
الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك .
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