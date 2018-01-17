الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الاربعاء يتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات .







طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاربعاء ، تتراوح من ساعتين

إلى 3 ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز

المتوقع في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 700 ميغاوات .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم : أن

القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة تبلغ 5600 ميغاوات ، وأن

الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6300 ميغاوات .

وطالبت شركة الكهرباء في بيانها المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك

للطاقة الكهربائية بمنازلهم للتقليل من ساعات طرح الأحمال من خلال اتباع

الإرشادات التوعوية لخفض الاستهلاك .

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