رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، جمال الجعفري، يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عن منطقة شمال أفريقيا طنجة 17 يناير 2018 (وال)- فاز رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ، جمال الجعفري، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأ



ونتج عن الاجتماع، عددٌ من القرارات التي تهم كرة القدم الأفريقية، من

بينها تأكيد أهلية المرشحين لأربعة أماكن شاغرة في لجنة «الكاف

»التنفيذية، وهم:

منطقة الشمال (مقعد واحد) والمرشح لها، جمال الجعفري (ليبيا)، ومنطقة

الغرب A (مقعد واحد) والمرشح له أوجستين سنجور (السنغال)، ومنطقة الغرب B

(مقعد واحد) والمرشح له سيتا سانجاري (بوركينا فاسو)، والمنطقة الوسطى

(مقعد واحد) والمرشحان له، باتريس إدوارد نجايسونا (جمهورية أفريقيا

الوسطى) وبيير آلان مونيجنجي (الغابون) .

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