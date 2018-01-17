رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، جمال الجعفري، يفوز بعضوية
المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» عن منطقة شمال
أفريقيا
طنجة 17 يناير 2018 (وال)- فاز رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ، جمال
الجعفري، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأ
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 12:50:00
ونتج عن الاجتماع، عددٌ من القرارات التي تهم كرة القدم الأفريقية، من
بينها تأكيد أهلية المرشحين لأربعة أماكن شاغرة في لجنة «الكاف
»التنفيذية، وهم:
منطقة الشمال (مقعد واحد) والمرشح لها، جمال الجعفري (ليبيا)، ومنطقة
الغرب A (مقعد واحد) والمرشح له أوجستين سنجور (السنغال)، ومنطقة الغرب B
(مقعد واحد) والمرشح له سيتا سانجاري (بوركينا فاسو)، والمنطقة الوسطى
(مقعد واحد) والمرشحان له، باتريس إدوارد نجايسونا (جمهورية أفريقيا
الوسطى) وبيير آلان مونيجنجي (الغابون) .
(وال)