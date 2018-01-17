مدير منطقة مصراته للخطوط الافريقية يؤكد العودة بالمسافرين الليبيين في الخارج حسب البرنامج المعد .

مصراته 17 يناير 2018 (وال)- اكد مدير منطقة مصراته للخطوط الافريقية "

محمد السبتي " أن مطار مصراته استقبل خلال اليومين الماضيين وفجر اليوم رحلات عادت بالمسافرين الليبيين العالقين في مطارات اسطنبول ،تونس ،وعمان والمبرمجة رحلاتهم مسبقا مع الخطوط الافريقية بالتعاون مع الخطوط الليبية .

وأوضح السبتي في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان الخطوط الافريقية قد وفرت حافلات للمسافرين فور عودتهم الى المطار لنقلهم الى طرابلس ،مشيرا الى ان التنسيق والتعاون مستمر مع الخطوط الليبية للعودة لمن له حجوزات مسبقة مع الخطوط الافريقية للعودة به في الوقت المحدد .

وعبر السبتي عن شكره وتقديره لاطقم الطائرات والمهندسين بالخطوط

الافريقية للعمل الذي قاموا به بنقل الطائرات المتضررة الى مطار طرابلس

العالمي ، مؤكدا ان المهندسين الليبيين بدأوا على الفور في العمل لاصلاح

عدد من الطائرات لاعادتها الى الخدمة سريعا .

وأكد السبتي ان الخطوط الافريقية باداراتها المختلفة يعملون من أجل التسريع باعادة الطائرات الى الخدمة وأن هناك تواصل مع مستمر مع المسؤولين في وزارة المواصلات لتذليل أية عراقيل تواجه العمل .

(وال)