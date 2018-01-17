المغرب يوقف 79 مهاجرا على متن قاربين في مياه البحر المتوسط .





االدار البيضاء 17 يناير2018 (وال) - أوقفت السلطات المغربية 79

مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين يبحران نحو إسبانيا.

وذكرت مصادر أمنية أن القوات البحرية أوقفت القارب الأول وعلى متنه

20 مغربيا على بعد خمسة أميال من سواحل مدينة الحسيمة بمنطقة الريف،

بينما اعترضت قاربا آخر كان على متنه 59 مهاجرا، قادمين من بلدان جنوب

الصحراء، على مسافة 13 ميلا من سواحل الحسيمة .

يذكر أن السلطات المغربية اعتقلت خلال 2017 إجمالي 2225 مهاجرا غير

شرعي أمام سواحل مدينة الحسيمة اثناء توجههم إلى الأراضي الإسبانية.