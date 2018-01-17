النفط يقلص مكاسبه المبكرة لكن السوق تظل مدعومة بشح المعروض وقوة الطلب.





سنغافورة 17 يناير 2018 (وال) - تخلت أسعار النفط عن بعض مكاسبها

المبكرة اليوم الأربعاء في الوقت الذي حذر فيه محللون من تصحيح نزولي ،

لكن سوق الخام مازالت تحظى بدعم كبير بفضل شح الإمدادات وقوة الطلب

العالمي.

وأدت العوامل الأساسية إلى زيادة أسعار العقود الآجلة للخامين

القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 13 في المئة فوق المستويات المسجلة

في أوائل ديسمبر بدعم من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك وروسيا وكذلك

النمو القوي للطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات عن

الإغلاق السابق إلى 23ر69 دولار للبرميل ، لكنها انخفضت من المستوى

المرتفع البالغ 37ر69 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 84ر63 دولار

للبرميل، متراجعا من المستوى المرتفع البالغ 89ر63 دولار الذي سجله في

وقت سابق لكنه ارتفع 11 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وسجل الخام

الأمريكي 89ر64 دولار يوم الثلاثاء وهو أيضا أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط بصفة عامة تحظى بدعم كبير، وإن من

المستبعد حدوث انخفاضات حادة للأسعار.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا الإنتاج منذ يناير

من العام الماضي ، ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية 2018 .

وتتزامن هذه القيود مع قوة الطلب على النفط.



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