الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل

والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل ، والرياح

جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة

إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .. ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح هذا اليوم مابين (17-23) درجة مئوية وتسجل إنخفاضا طفيفا يوم الغد

على أغلب المناطق.



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء

الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبعض مناطق الدواخل ، والرياح

جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى قوية خاصة يوم الغد حيت

تتراوح سرعتها مابين (50/70)كم/الساعة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى

امساعد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية ولا

تتجاوز (16) درجة على المرتفعات الجبلية.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة

تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (19- 23) درجة مئوية. ....( وال )

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