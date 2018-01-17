الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 11:14:00
طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل
والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل ، والرياح
جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة
إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .. ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح هذا اليوم مابين (17-23) درجة مئوية وتسجل إنخفاضا طفيفا يوم الغد
على أغلب المناطق.
بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء
الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وبعض مناطق الدواخل ، والرياح
جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى قوية خاصة يوم الغد حيت
تتراوح سرعتها مابين (50/70)كم/الساعة على المنطقة الممتدة من بنغازي حتى
امساعد ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22) درجة مئوية ولا
تتجاوز (16) درجة على المرتفعات الجبلية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة
تتحول من مساء الغد إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22) درجة مئوية .
الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية ، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى مابين (19- 23) درجة مئوية. ....( وال )
...