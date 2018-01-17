كوريا الشمالية نعلن المشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ .



بيونغ يانغ 17 يناير 2018 (وال) - اعلنت كوريا الشمالية بأنها

سترسل وفدا رياضيا يتكون من 230 شخص إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في

أولمبياد " بيونغ تشانغ " الشتوية .

وذكر بيان وزارة الوحدة عن كويا الشمالية اليوم الاربعاء أن وفدي

الجانبين اتفقا خلال اجتماع في دار السلام من الجانب الجنوبي من الحدود

المشتركة على سعي البلدين للاستفادة من أولمبياد بيونغ تشانغ كمهرجان

ينعم بالسلام والتجانس . وأضاف البيان أنه تم تبادل وجهات النظر

حول حجم الوفد الكوري الشمالي وطريق وصولهم إلى الجنوب وكيفية دخول

الكوريتين معا في افتتاح الاولمبياد وتشكيل الفرق الرياضية المشتركة .