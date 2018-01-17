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منتسبو الدفعة 29 بمديرية أمن غريان ينفذون اعتصاما للمطالبة بصرف

مرتباتهم .



غريان 17 يناير 2018 –( وال )– بدأ صباح أمس منتسبو الدفعة (29)

التابعة لمديرية أمن غريان اعتصاما مفتوحا للمطالبة بصرف مرتباتهم

المتوقفة منذ ثمانية عشر شهراً .

وأرجع المعتصمون تنفيذهم لهذا الاعتصام إلى عدم وفاء المسؤولين

بالوعود المتكررة التي يتلقونها بشكل مستمر .

وأفاد مدير إدارة العلاقات بمديرية أمن غريان "جمعة السوسلي" وكالة

الأنباء الليبية بأن الدفعة (29) قد التحقت بالمديرية منذ يونيو 2016م ،

وقد تم توزيعهم على جميع التخصصات التي تحتاجها المديرية إلا أنهم لم

تصرف لهم مرتباتهم حتى الآن .

وأوضح "السوسلي" بأنه تم التواصل مع الجهات ذات الاختصاص حيث تم

مخاطبة وزارة الداخلية ، ووزارة المالية ، وإدارة الميزانية ، وديوان

المحاسبة بهذا الخصوص ، وقد أوضحوا بأن عدم صرف المرتبات بسبب عدم اكتمال

الملفات الخاصة بأعضاء الدفعة ، وأن ديوان المحاسبة قد خاطب وزارة

الداخلية بضرورة إستيفاء النواقص بهذه الملفات ، وسيتم الشروع في صرف

المرتبات فور اكتمال الملفات المالية للمعنيين.

وأضاف "السوسلي" بأنه قد تم تشكيل لجنة من قِبل مدير الأمن للتواصل

مع منتسبي الدفعة (29) لتوضيح الأمر وإقناعهم بفك الاعتصام .

... ( وال غريان ) ...