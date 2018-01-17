منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان تعقد اجتماع مشترك لبحث ملف الهجرة .

طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في

ليبيا اجتماع مشترك مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية، والمنظمة

العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، ومفوضية الشؤون الاجتماعية والسياسية

بالاتحاد الافريقي ناقشت خلاله ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بتونس بحضور المبعوثة الخاصة للاتحاد

الإفريقي إلى ليبيا السفيرة وحيدة العياري مناقشة ظاهرة الهجرة غير شرعية

وأوضاع المهاجرين واللاجئين الأفارقة المتواجدين في ليبيا”، والعمل على

إيجاد حلول عاجلة لهم وتمكينهم من العودة الطوعية .

كما تم خلال الإجتماع التأكيد على أهمية إستمرار التواصل والتعاون مع

منظمات المجتمع المدني في ليبيا لما لها من دور بارز وايجابي في مساعدة

المهاجرين الأفارقة في ليبيا”.

وأكدت المنظمات الحقوقية والإنسانية الليبية لوفد مفوضية الأتحاد

الأفريقي، بأن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة عالمية ومسؤولية معالجتها تقع على

المجتمع الدولي بكامل مكوناته، حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية

وانسانية، ومن بينها مفوضية الأتحاد الأفريقي”، وان “تعمل على إيجاد حلول

فعليه وناجعة مع المجتمع الدولي.. وإذا كانت هذه الظاهرة اقلقت العالم

فإنها ارهقت ليبيا التي تعاني جملة من الإشكاليات والأزمات الداخلية”.

وعبر وفد الاتحاد الأفريقي عن الشكر لجهود الحكومة والمنظمات في

ليبيا لمساعدة المهاجرين والخدمات التي تقدم لهم .. مؤكدا أهمية التواصل

والتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا.

...( وال ) ...