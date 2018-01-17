" معيتيق " يقوم بزيارة تفقدية لبلدية سوق الجمعة .



طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" امس الثلاثاء، بزيارة تفقدية لبلدية سوق الجمعة بعد الاشتباكات

المسلحة، التي وقعت أمس الاول الإثنين بمطار معيتيقة والمناطق المجاورة

له.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أطلع المجلس البلدي سوق الجمعة

"معيتيق" خلال اللقاء، الذي عقد بمقر المجلس، على حجم الأضرار البشرية

والمادية التى خلفتها هذه الاشتباكات .

وأكد النائب " معيتيق " خلال اللقاء، إن هذه الاشتباكات المسلحة تعرقل

مسيرة بناء الوطن وعمل مؤسساته، مشيراً إلى أن ماحدث عرّض حياة المدنيين

الامنين الى الخطر، مشيراً الى أن الاعتداء على المرافق الحيوية مؤشر

خطير يهدر مقدرات الوطن والمواطن.

وأضاف أن وقوع مثل هذه الاشتباكات تبعث برسالة سلبية لعرقلة استكمال عدة

مشاريع متمثلة في الكهرباء ومرافق مصلحة الطيران والصحة وغيرها من

المشاريع التي تمس حياة المواطن الليبي.

وشدد "معيتيق"، على ضرورة وقف مثل هذه الأعمال التي تعرقل المسار

الديمقراطي في البلاد، مؤكدا على أن طرابلس رحبت بكل الأطراف السياسية،

داعيا كل من يرغب بالمشاركة في العملية السياسية إلى المشاركة الانتخابية

القادمة .



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