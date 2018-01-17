كلية تقنية الحاسوب بمنطقة "غوط الشعال " بطرابلس تحتضن المعرض الثالث لنيل أفضل رسم تشكيلي للعام الدراسي الحالي .الأربعاء ، 17-01-2018 - 10:05:00




طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - احتضنت كلية تقنية الحاسوب بمنطقة
"غوط الشعال " بطرابلس فعاليات المعرض الثالث لنيل أفضل رسم تشكيلي للعام
الدراسي الحالي لمادة الوسائط المتعددة.
وشمل المعرض أعمال وتصاميم الطلبة وأعمال فنية وهندسية نفدها طلبة
الكلية طيلة العام الدراسي لمادة الوسائط المتعددة .
كما ضم المعرض العديد من الصور والرسومات الفنية والتشكيلة .
وقال عميد كلية تقنية الحاسوب الدكتور ( عقيل محمد ) أن المعرض يقام
سنوياً مع نهاية كل فصل دراسي لتفعيل الجانب العملي لمادة الوسائط
المتعددة لطلبة الفصل السادس من العام الدراسي ( 2017 - 2018 ) .. مشيرا
بأنه سيتم التصويت على نيل أفضل رسم تشكيلي.
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