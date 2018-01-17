تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مع تراجع قطاعي التعدين والنفط .







طوكيو17يناير2018(وال) - تراجع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم

الأربعاء مع انخفاض أسهم التعدين والنفط والشحن في حين تراجعت الأسهم

المرتبطة بعملة البتكوين بعد أن واصلت قيمة العملة الرقمية انخفاضها

الحاد بفعل مخاوف من تشديد القواعد التنظيمية.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 23868.34 نقطة. وتراجعت قطاعات

التعدين والنفط والشحن لتخسر مكاسب حققتها في الآونة الأخيرة إذ تراجعت

مؤشراتها 1.3 في المئة و 2.8 في المئة و1.1 في المئة على الترتيب.

وانخفضت أسهم إنبكس كورب 1.2 بالمئة وشوا شل سيكيو 2.6 بالمئة وميتسوي

أو.إس.كيه لاينز 1.2 في المئة.

وواصلت بتكوين انخفاضها الحاد الذي سجلته في الأربع والعشرين ساعة

الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة بالمئة اليوم الأربعاء.

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