قوات الاحتلال تعتقل" 3 " فلسطينيين من مخيم العروب وطولكرم.





الخليل17يناير2017 ( وال)-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأربعاء، فتيين خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وفتشت

عددا من منازل المواطنين، واعتقلت الفتيين إسماعيل ماهر الشريف (16عاما)،

وقصي أيمن الطيطي (16 عاما)، ونقلتهما الى جهة مجهولة.

كما وداهمت مخيم الفوار وقرية رابود جنوب الخليل، فيمااعتقلت قوات

الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، الشاب محمد سليم عطية مجادبة، من بلدة

علار شمال طولكرم بعد مداهمة منزله.

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