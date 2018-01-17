قائمة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للمشاركة الأفريقية.





طرابلس 17 يناير 2018 (وال)- أعلن نادي الاتحاد الرياضي عن قائمة

الفريق الأول لكرة القدم التي تم اختيارها للمشاركة في منافسات دوري كأس

الاتحاد الأفريقي للموسم الرياضي 2018 .

وضمت القائمة المختارة 27 لاعبا هم: لحراسة المرمى (محمد الفرجاني،

معاذ المنصوري، معاذ اللافي).

خط الوسط (المعتصم بالله صبو، المهدي الهوني، أحمد التربي، ناجي

دراء، طارق الجمل، أحمد المقصي، عبد العزير بالريش، طلال فرحات، انداي

(السنغال).

خط الوسط (صهيب بن سليمان، عبد المعين خماج، فيصل البدري، أبولقاسم

رجب(أواسط)، عبد العاطي العباسي، مؤيد القريتلي، عمران التاورغي،

ياهور(ساحل العاج)، الصاوي(السودان).

خط الهجوم ( محمد الطبال، أحمد الزوي، عبد السلام الفيتوري، معاذ

عيسى، محمد زعبية، كوامي(غانا).

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي من دوري كأس الاتحاد الأفريقي عن وقوع

فريق الاتحاد في مواجهة فريق أولمبيك الساحل النيجري خلال شهر فبراير

القادم.

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