قائمة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للمشاركة الأفريقية.الأربعاء ، 17-01-2018 - 09:35:00



طرابلس 17 يناير 2018 (وال)- أعلن نادي الاتحاد الرياضي عن قائمة
الفريق الأول لكرة القدم التي تم اختيارها للمشاركة في منافسات دوري كأس
الاتحاد الأفريقي للموسم الرياضي 2018 .
وضمت القائمة المختارة 27 لاعبا هم: لحراسة المرمى (محمد الفرجاني،
معاذ المنصوري، معاذ اللافي).
خط الوسط (المعتصم بالله صبو، المهدي الهوني، أحمد التربي، ناجي
دراء، طارق الجمل، أحمد المقصي، عبد العزير بالريش، طلال فرحات، انداي
(السنغال).
خط الوسط (صهيب بن سليمان، عبد المعين خماج، فيصل البدري، أبولقاسم
رجب(أواسط)، عبد العاطي العباسي، مؤيد القريتلي، عمران التاورغي،
ياهور(ساحل العاج)، الصاوي(السودان).
خط الهجوم ( محمد الطبال، أحمد الزوي، عبد السلام الفيتوري، معاذ
عيسى، محمد زعبية، كوامي(غانا).
وأسفرت قرعة الدور التمهيدي من دوري كأس الاتحاد الأفريقي عن وقوع
فريق الاتحاد في مواجهة فريق أولمبيك الساحل النيجري خلال شهر فبراير
القادم.
...(وال) ..

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا