فريق الاتحاد لكرة القدم يلتقي المريخ السوداني وديا بالسودان.





طرابلس 17 يناير 2018 (وال)- وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد رسميا على

خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراتين وديتين مع نظيره فريق المريخ

السوداني، وذلك يومي 24 و28 يناير الجاري بالسودان. وذكر مصدر بنادي الاتحاد أن الموافقة جاءت بناء على الدعوة الموجهة

من مجلس إدارة نادي المريخ السوداني بتاريخ 14 يناير الجاري، بشأن خوض

مباراتين وديتين بين الفريقين، الأولى يوم 24 يناير الجاري بمدينة

بورتسودان، والثانية يوم 28 من نفس الشهر بملعب المريخ في العاصمة

الخرطوم.

وأوضح المصدر أن المباراتين تندرجان في إطار احتفالات السودان بعيد

الاستقلال، وامتداد لأواصر الصداقة وتأكيد للتعاون بين الناديين

الكبيرين، واستعداد وتحضير الفريقين للموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات

القارية.

وأضاف المصدر أن فريق الاتحاد يواصل حاليا استعداداته بمعسكره

الخارجي في تونس، وستسافر بعثة الفريق إلى السودان يوم الاثنين القادم

الموافق الـ 22 من يناير الجاري.

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