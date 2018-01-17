حملة لرش المبيدات الحشرية بالاحياء السكنية المدمرة بسرت .
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 09:22:00
سرت 17 يناير 2018 ( وال )- نظم مكتب الهيئة العامة للبيئة بسرت حملة
لرش المبيدات الحشرية فى الاحياء السكنية المدمرة من جراء حرب تحرير سرت
التى شهدت انتشار كبيرا للروائح الكريهة من الجثث المتحللة الموجودة تحت
ركام المبانى وانتشار الحشرات والدباب الازرق وغيره .
وشلمت الجملة الاحياء السكنية المدمرة بحى المنارة وحى شعبية الجيزة
البحربة 650 وحى العمارات السكنية 656 وحى السكنية الاولى والحى السكنى
الثالث بسرت
...(وال سرت)...