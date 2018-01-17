اصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قلقيلية.

قلقيلية 17 يناير2018 (وال)- أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأربعاء، بالرصاص المعدني ، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت عقب محاولة مستوطنين اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن عشرات المستوطنين حاولوا اقتحام بلدة عزون، بحماية قوات الاحتلال، ولكن أهالي البلدة تصدوا اليهم، وأجبروهم على التراجع، الأمر الذي أدى إلى اطلاق تلك القوات أعيرتها المطاطية و قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، أصيب على أثرها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق.

وأضاف المصدر أن تلك القوات تعمدت قطع التيار الكهربائي بالتزامن مع محاولة الاقتحام، بيد أن تكبيرات المساجد وتأهب المواطنين حال دون ذلك.

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