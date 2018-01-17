اجتماع بوزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة النقل لشركات نقل وتوزيع الوقود والصعوبات التي تواجهه سائقي شاحنات الوقود.





طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد ضم

وزير الإقتصاد والصناعة د. ناصر الدرسي ورئيس مكتب توزيع الوقود والغاز

" ميلاد الهجرسي" والشركات الناقلة وشركات التوزيع ونقابة محطات الوقود

ورئيس إدارة المنشأت النفطية بجهاز المباحث العامة .

وتناول الاجتماع بالمناقشة تسعيرة النقل للشركات الناقلة والصعوبات

التي تواجهه سائقي شاحنات الوقود في ظل إرتفاع الأسعار المتعلقة بقطع

الغيار والإطارات والنضائد .

وأكد وزير الإقتصاد حرص الوزارة على حل مشاكل الشركات الناقلة واصدار

القرارات اللازمة لدعم شركات النقل وشركات توزيع الوقود .

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