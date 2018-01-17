اجتماع بوزارة الاقتصاد بشأن تسعيرة النقل لشركات نقل وتوزيع
الوقود والصعوبات التي تواجهه سائقي شاحنات الوقود.
الأربعاء ، 17- 01- 2018 - 09:10:00
طرابلس 17 يناير 2018 ( وال ) - عقد اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد ضم
وزير الإقتصاد والصناعة د. ناصر الدرسي ورئيس مكتب توزيع الوقود والغاز
" ميلاد الهجرسي" والشركات الناقلة وشركات التوزيع ونقابة محطات الوقود
ورئيس إدارة المنشأت النفطية بجهاز المباحث العامة .
وتناول الاجتماع بالمناقشة تسعيرة النقل للشركات الناقلة والصعوبات
التي تواجهه سائقي شاحنات الوقود في ظل إرتفاع الأسعار المتعلقة بقطع
الغيار والإطارات والنضائد .
وأكد وزير الإقتصاد حرص الوزارة على حل مشاكل الشركات الناقلة واصدار
القرارات اللازمة لدعم شركات النقل وشركات توزيع الوقود .
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