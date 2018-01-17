قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل شرق قطاع غزة .

خان يونس17- يناير -2018 (وال )- توغلت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار وتجريف.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا ،بأن عددا من الآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال انطلقت من المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق خان يونس، توغلت لمسافة تزيد عن 100 متر في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة القرارة.

وأوضحت أن عملية التوغل تزامنت مع تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، وقامت الجرافات بأعمال تجريف في أراضي المواطنين الحدودية، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار كثيف.

يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

...(وال )...