البحرية الليبية تنقذ 325 مهاجر شمالي زوارة والقره بوللي .

زواره 16 يناير 2018 (وال) - تمكنت البحرية الليبية قطاع طرابلس من انقاذ 325 مهاجر غير شرعي كانوا على متن 3 قوارب مطاطية .

عملية الانقاذ وفق المتحدث باسم البحرية ايوب قاسم تمت على مرحلتين حيث تم انقاذ القارب الاول على بعد 40 ميل شمال القره بوللي والقاربان الاخران تم انقاذهما شمال زوارة وبهم مهاجرون من جنسيات افريقية مختلفة . قدمت للمهاجرين المساعدات الطبية والانسانية ومن ثم تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة طريق السكة .

(وال)

