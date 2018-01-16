وزير الصحة يكلّف لجنة الأزمات والطوارئ بإرسال طلبية عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى معيتيقة .

طرابلس 16 يناير 2018 ( وال ) - كلّف وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني "عمر بشير الطاهر" لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة؛ بإرسال طلبياتٍ "عاجلة" من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لمستشفى معيتيقة .

كما كلف اللجنة عقب الاجتماعٍ الذي عقدهُ مع مدير المستشفى ظهر اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بتوفير عددٍ من الأجهزة الخاصة بأقسام الطوارئ .

وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة ان هذا الاجتماع والذي حضرهُ رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة "فوزي أونيّس"وعددٌ من رؤساء الأقسام بالمستشفى؛ يأتي للوقوف على احتياجات المستشفى وتوفيرها؛ حتى يتمكّن من تقديم خدماته بالشكل المطلوب؛ خصوصاً بعد الاشتباكات التي حصلت أمس الإثنين في محيط مطار معيتيقة؛ والتي راح ضحيتها 20 شخصاً وجُرِح 63 آخرين؛ وصل منهم 9 حالات وفاة لمستشفى معيتيقة وحوالي 30 جريح.



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