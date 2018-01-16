الأمين العام لديوان مجلس الوزراء يزور المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية .

طرابلس 16يناير 2018 ( وال ) - قام الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور الطاهر أحمد، أمس الإثنين، بزيارة ميدانية، للمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، رفقة عدد من مديري الإدارات في ديوان رئاسة الوزراء، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل به .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد اطلّع الأمين العام، خلال الزيارة، على المراحل التي مر بها المركز وبدايات العمل به، متمثلة في جمع الأرشيف والوثائق والروايات الشفهية من جميع المدن الليبية، بالإضافة إلى حصول المركز على وثائق ومستندات من جمهورية إيطاليا، وكيفية فرزها وطباعتها في كتب وترجمتها إلى عدة لغات.

وقالت ادارة التواصل ان الأمين العام لمجلس الوزراء ، أبدى عدة ملاحظات تتمثل في عدم وجود معدات الأمن والسلامة المتمثلة في أسطوانات الحرائق، وقام بتكليف مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء، بالتواصل مع هيئة الأمن والسلامة لتوفير المعدات اللازمة في أسرع وقت ممكن من أجل المحافظة على الإرث التاريخي الذي يحويه المركز.

كما كلف مدير إدارة المتابعة، بمراجعة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن تركيب بقية الأرفف الحديدية المخزنة بالمركز للاستفادة منها.

كما قام الأمين العام لمجلس الوزراء، بزيارة إلى لجنة الأرشيف التابعة لديوان رئاسة الوزراء، حيث اطلع على سير العمل بها، حيث أكد لكل من مدير مكتب الشؤون الإدارية، ورئيس لجنة الأرشيف، على ضرورة وسرعة إنجاز العمل المطلوب بشأن الفرز والتصنيف للأرشيف المتبقي لدى اللجنة، لإحالته لمقر الديوان، مع التحاق جميع السادة المكلفين باللجنة لسابق أعمالهم.



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